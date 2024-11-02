В Калининграде завершают ремонт корпуса КГТУ на проспекте Мира

Здание на проспекте Мира, 2 построили в 1913—1917 годах. Фасады в стиле необарокко декорировал скульптор Герман Тиле. Стены украшены ризалитом, балюстрадой, вазонами и медальоном с рельефом герба Восточной Пруссии. С конца 1940-х по 1958 год здание занимали УМВД Калининградской области и школа милиции.