В Калининграде завершают ремонт корпуса КГТУ на проспекте Мира. Подрядчик снял строительные леса.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты отремонтировали фасад здания. Основную часть стен выкрасили в светлые тона. Цоколь сделали серым, а оконные проёмы и декор выделили тёмно-бежевым. Подрядчику осталось отреставрировать главный вход: привести в порядок отмостку, крыльцо и козырьки.
К ремонту здания приступили в июле. Работы выполняет ООО «СК “Стандарт”». С компанией заключили контракт на общую сумму 112,5 миллионов рублей. За эту сумму специалисты также ремонтируют корпус КГТУ на Генделя, 1−3.
Здание на проспекте Мира, 2 построили в 1913—1917 годах. Фасады в стиле необарокко декорировал скульптор Герман Тиле. Стены украшены ризалитом, балюстрадой, вазонами и медальоном с рельефом герба Восточной Пруссии. С конца 1940-х по 1958 год здание занимали УМВД Калининградской области и школа милиции.
Сейчас в корпусе располагается Калининградский государственный технический университет. Здание является объектом культурного наследия.
ООО «СК “Стандарт”» также ремонтирует три других корпуса КГТУ. Строения располагаются на улицах Генделя, 1−3, Баранова, 43 и в Малом переулке, 32.