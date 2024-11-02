И даже на хлеб останется: стоимость борщевого набора резко упала в Хабаровске

Новый квартал — новый замер «индекса борща» в Хабаровске. Результат обнадеживающий: стоимость продуктов снизилась. По данным за четвертый квартал 2024 года, набор для кастрюли всеми любимого супа обойдется в 152,32 рубля. Это почти на 40 рублей дешевле, чем тремя месяцами ранее. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
НА ВСЮ СЕМЬЮ
Проект «Индекс борща» рассчитывает стоимость набора продуктов, исходя из того, что суп будет приготовлен на четверых человек. Не учитываются специи и приправы, говядина заменена на курятину — так хоть и дешевле, но не менее вкусно.
Стандартный рецепт таков: картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (шесть граммов), курятина (500 граммов). Вошли даже дополнения к борщу — сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).
КОНКРЕТНО
За три месяца, по данным авторов проекта, стоимость 350 граммов картошки за три месяца упала с 24,5 до 17,5 рубля. 200 граммов капусты теперь стоят 7,4 рубля вместо 13 рублей кварталом ранее. 80 граммов лука сейчас обойдутся не в 4,56 рубля, а в 4 ровно.
80 граммов моркови за три месяца подешевели с 6,4 до 5,04 рубля. За 130 граммов свеклы придется отдать 5,85 вместо 9,1 рубля. Полкилограмма курятины обойдутся в 70 рублей, что на 25 рублей дешевле, чем кварталом ранее. За 100 граммов сметаны нужно будет заплатить 26,08 рубля вместо 27,5 рубля.
А вот чеснок подорожал с 2,13 до 3,26 рубля за шесть граммов. 200 граммов хлеба сейчас стоят 13,99 рубля, тогда как в третьем квартале его оценивали в 9,99 рубля.
В третьем квартале стоимость борщевого набора в Хабаровске составила 192,18 рубля. За три месяца кастрюля супа подешевела на 39.86 рубля. Для сравнения, в среднем по стране за четыре порции борща придется заплатить 210,81 рубля.
А КАК У СОСЕДЕЙ?
Самый дорогой борщ в Анадыре — 531,52 рубля за кастрюлю на четверых. На втором месте Южно-Сахалинск и 378,29 рубля. Тройку «золотых супов» замыкает Петропавловск-Камчатский, где борщ на семью обойдется в 324,7 рубля.
Самый дешевый борщ оказался в Казани — 144,76 рубля. Чуть дороже в Волгограде. Здесь за четыре порции супа придется заплатить 149,79 рубля. Третий в списке Нижний Новгород с борщевым набором за 150,26 рубля.