В Крыму турпоток в октябре вырос на треть к 2023 году

Ранее министр курортов и туризма республики сообщил, что в регионе ожидают, что в 2025 году туристический поток в регион вырастет примерно на 20%. Он отметил, что поездки на Новый год в Крым станут одними из самых дешевых среди популярных туристических направлений в России. По его словам, средний чек на новогодние каникулы — 37 500 рублей без учета транспортных затрат, средняя продолжительность поездки — пять дней.