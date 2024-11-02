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В Крыму турпоток в октябре вырос на треть к 2023 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Рост туристического потока в Республику Крым в бархатный сезон составил 6% к 2023 году. Больший рост пришелся на октябрь — здесь загрузка отелей выросла на треть, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

«Удался бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка коллективных средств размещения в октябре составила 46%. Это на треть больше, чем в октябре 2023-го», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее министр курортов и туризма республики сообщил, что в регионе ожидают, что в 2025 году туристический поток в регион вырастет примерно на 20%. Он отметил, что поездки на Новый год в Крым станут одними из самых дешевых среди популярных туристических направлений в России. По его словам, средний чек на новогодние каникулы — 37 500 рублей без учета транспортных затрат, средняя продолжительность поездки — пять дней.

туризм и отдых