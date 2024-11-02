Группа «Алиса» обиделась на Екатеринбург

Музыканты предположили, что уральцы и сибиряки просто хотят слушать хиты, проверенные временем. Однако на уступки публике идти они отказываются. «Простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном», — настаивают в группе. Концерты в Екатеринбурге и Новосибирске должны были пройти 25 и 30 апреля соответственно.