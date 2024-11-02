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Группа «Алиса» обиделась на Екатеринбург

Рок-группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге и Новосибирске. Музыканты не смогли продать необходимое число билетов на презентацию нового альбома.

Источник: ЕАН

«Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — говорится в гневном посте, опубликованном в официальном паблике «Алисы».

Музыканты предположили, что уральцы и сибиряки просто хотят слушать хиты, проверенные временем. Однако на уступки публике идти они отказываются. «Простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном», — настаивают в группе. Концерты в Екатеринбурге и Новосибирске должны были пройти 25 и 30 апреля соответственно.

музыка