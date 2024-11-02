В Самаре штормовой ветер сносит прохожих с ног и валит деревья 2 ноября

В Самарской области сегодня, 2 ноября 2024 года, объявили желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Накануне, 1 ноября, ФГБУ «Приволжское УГМС» объявило желтый уровень погодной опасности. В ГУ МЧС России по Самарской области жителям региона рекомендовали быть осторожнее на дорогах и улицах.
Как оказалось, предостережения оказались не напрасными. Уже с раннего утра субботы в социальных сетях стали появляться фотографии поваленных деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Так, не повезло автовладельцам, припарковавшим свои машины в кварталах по улице Лукачева и Советской Армии.
Тем временем спасатели рекомендуют, чтобы избежать несчастных случаев, жителям региона сегодня лучше не выходить из зданий. А машины лучше поставить в гараж.