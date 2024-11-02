В Самаре штормовой ветер сносит прохожих с ног и валит деревья 2 ноября

Как оказалось, предостережения оказались не напрасными. Уже с раннего утра субботы в социальных сетях стали появляться фотографии поваленных деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Так, не повезло автовладельцам, припарковавшим свои машины в кварталах по улице Лукачева и Советской Армии.