На строительство моста в Белорецком районе Башкирии выделят до 124 млн рублей

Строительство необходимо завершить до конца 2026 года. До 10 декабря этого года подрядчик должен провести подготовительные работы, до ноября 2025 года — построить береговые и промежуточные опоры, до октября 2026 года — подходы к мосту, до 5 декабря 2026 года — рекультивировать земли.