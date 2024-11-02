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Белорусов предупредили о резком похолодании, гололедице и снеге в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября

Белорусов предупредили о похолодании и мокром снеге в субботу 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о резком похолодании и возможной гололедице в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября 2024 года. Соответствующее предупреждение содержится, в частности, в телеграм-канале МВД Беларуси.

«В субботу и воскресенье в Беларуси похолодает. Ночью температура будет опускаться до 0 , возможно образование гололедицы», — говорится там.

В свою очередь в Белгидромете сообщили подробности о прогнозе погоды.

Так в субботу, 2 ноября 2024 года, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, во многих районах выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Картину дополнит сильный порывистый ветер северо-западного направления. Столбики термометров по республике покажут от 2 до 8 градусов тепла.

Что касается погоды в Минске, то с вероятностью в 60−70% можно ожидать мокрого снега, утром температура составит от +3..+5°С. Днем — от 4 до 6 тепла, в вечерние часы похолодает до плюс одного — плюс трех.

Добавим, что из-за сильного ветра на 2 ноября объявлен оранжевый уровень опасности.

Что касается погоды в воскресенье, 3 ноября 2024 года, то характер погоды существенно не изменится — ноябрь активно вступает в свои права.

Ранее мы писали о том, что минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024 года (тут про это).