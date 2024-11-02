Белорусы выбрали синий василек растением 2025 года. О подведении в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси итогов конкурса «Растение 2025 года» пишет БелТА.
Растением 2025 года станет один из символов Беларуси — синий василек (Centaurea cyanus).
Отмечается, что победителя конкурса выбирали посредством онлайн-голосования, а в числе лидеров, помимо василька, были чабрец обыкновенный и вереск обыкновенный.
Василек, как один из узнаваемых символов белорусской земли, размещен на логотипе Беларуси как страны, привлекательной для туризма. Цветет василек с июня до поздней осени, к слову, далеко не всегда он синий, его расцветка может быть от сине-голубой до лазорево-белой.
Ранее мы писали о том, что в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября 2024 года в Беларуси может выпасть снег, картину дополнят сильный порывистый ветер и гололедица (здесь про это).