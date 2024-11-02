Белорусы выбрали синий василек растением 2025 года

Василек, как один из узнаваемых символов белорусской земли, размещен на логотипе Беларуси как страны, привлекательной для туризма. Цветет василек с июня до поздней осени, к слову, далеко не всегда он синий, его расцветка может быть от сине-голубой до лазорево-белой.