Екатерина Мизулина пошутила о мощном ветре в Волгограде

Напомним, что 2 ноября в Волгограде Екатерина Мизулина встретится с молодежью на площадке «Динамо Арены», вмещающей 1400 человек. В рамках встречи запланировано обсуждение со школьниками и студентами вопросов, которые их волнуют. Для них будет организован бесплатный вход на мероприятие.
Посещение города-героя Екатериной Мизулиной совпало с буйством атлантического циклона. Воздушные массы принесли в Волгоград штормовой ветер.
«Ну и ветерок, можно улететь в Изумрудный город)))», — отметила глава Лиги безопасного Интернета в своем телеграм-канале.
Екатерина Мизулина подчеркнула, что волгоградская молодежь одна из самых активных в стране. Жители региона часто присылают письма, свои обращения направляют в том числе и молодые волгоградцы, участвующие в СВО.