Екатерина Мизулина пошутила о мощном ветре в Волгограде

Напомним, что 2 ноября в Волгограде Екатерина Мизулина встретится с молодежью на площадке «Динамо Арены», вмещающей 1400 человек. В рамках встречи запланировано обсуждение со школьниками и студентами вопросов, которые их волнуют. Для них будет организован бесплатный вход на мероприятие.