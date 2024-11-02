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Екатерина Мизулина пошутила о мощном ветре в Волгограде

Глава Лиги безопасного Интернета прилетела в областную столицу 1 ноября и удивилась погоде.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что 2 ноября в Волгограде Екатерина Мизулина встретится с молодежью на площадке «Динамо Арены», вмещающей 1400 человек. В рамках встречи запланировано обсуждение со школьниками и студентами вопросов, которые их волнуют. Для них будет организован бесплатный вход на мероприятие.

Посещение города-героя Екатериной Мизулиной совпало с буйством атлантического циклона. Воздушные массы принесли в Волгоград штормовой ветер.

«Ну и ветерок, можно улететь в Изумрудный город)))», — отметила глава Лиги безопасного Интернета в своем телеграм-канале.

Екатерина Мизулина подчеркнула, что волгоградская молодежь одна из самых активных в стране. Жители региона часто присылают письма, свои обращения направляют в том числе и молодые волгоградцы, участвующие в СВО.