Бывшему вице-мэру Владивостока дали 7,5 лет колонии строгого режима

В Приморье вынесен приговор бывшему заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу. Telegram-канал «Прокуратура Приморского края» сообщил, что надзорное ведомство поддержало государственное обвинение по делу экс-чиновника, признанного виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ляйферу вменены п. «в» ч. 5 ст. 290 (взятка в крупном размере), ч. 4 ст. 33 (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями) и п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ.
Следствие установило, что ещё в декабре 2018 года, занимая пост замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, Ляйфер получил 300 тысяч рублей от представителя строительной компании. Эта сумма стала «гарантией» беспрепятственной аренды участка земли в 10 тысяч квадратных метров на улице Жигура во Владивостоке.
Позже, уже в должности заместителя главы города, с ноября 2020 по январь 2021 года Ляйфер повлиял на начальника городского управления муниципальной собственности, чтобы тот принял незаконное решение и выделил участок в 9 тысяч квадратных метров на сопке Шошина. Землю передали в общую долевую собственность граждан на льготных условиях, что принесло бюджету Владивостока ущерб свыше миллиона рублей.
Суд назначил Ляйферу семь лет и шесть месяцев лишения свободы, а также штраф в размере трёх миллионов рублей. Отбывать наказание бывший вице-мэр будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления, где требуются представительные и административные полномочия, на срок четыре года.
Пока приговор не вступил в законную силу.
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