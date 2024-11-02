Бывшему вице-мэру Владивостока дали 7,5 лет колонии строгого режима

Суд назначил Ляйферу семь лет и шесть месяцев лишения свободы, а также штраф в размере трёх миллионов рублей. Отбывать наказание бывший вице-мэр будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления, где требуются представительные и административные полномочия, на срок четыре года.