В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил 22 дерева и две конструкции

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 22 дерева и две легкие конструкции, которые были слабо закреплены. Последствия 16 происшествий уже устранили, на контроле остаются еще восемь, сообщил утром 2 ноября глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Больше всего случаев зафиксировали в Первомайском и Октябрьском районах, по шесть в каждом. В Ворошиловском и Железнодорожном районах отметили по четыре происшествия, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
По прогнозу, к 15 часам ветер должен сменить направление с юго-западного на северо-западное. Ослабление ветра ожидается к 22 часам, но порывы до 18 м/с сохранятся.
— Прошу жителей донской столицы учитывать ситуацию и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В экстренных происшествиях нужно звонить по номеру «112», — напомнил Алексей Логвиненко.
Добавим, ранее из-за ухудшения погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности.