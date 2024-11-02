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В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил 22 дерева и две конструкции

22 дерева рухнули в Ростове под порывами штормового ветра.

Сейчас в Олбани: +10° 6 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 22 дерева и две легкие конструкции, которые были слабо закреплены. Последствия 16 происшествий уже устранили, на контроле остаются еще восемь, сообщил утром 2 ноября глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Больше всего случаев зафиксировали в Первомайском и Октябрьском районах, по шесть в каждом. В Ворошиловском и Железнодорожном районах отметили по четыре происшествия, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

По прогнозу, к 15 часам ветер должен сменить направление с юго-западного на северо-западное. Ослабление ветра ожидается к 22 часам, но порывы до 18 м/с сохранятся.

— Прошу жителей донской столицы учитывать ситуацию и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В экстренных происшествиях нужно звонить по номеру «112», — напомнил Алексей Логвиненко.

Добавим, ранее из-за ухудшения погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности.