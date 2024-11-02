Ночную продажу алкоголя в «наливайках» запретят с 1 марта

Предполагается, что такая мера поможет уменьшить количество «наливаек», которые маскируются под бары. А также обеспечит тишину и порядок в ночное время. Также на платформе обратной связи проходит опрос по нацпроекту «Цифровая экономика» на тему ограничения розничной продажи алкоголя в Иркутской области. Проголосовать можно по ссылке до 15 декабря текущего года.