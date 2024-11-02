Ночную продажу алкоголя в «наливайках» запретят с 1 марта

В Иркутской области с марта 2025 года запретят продажу алкоголя в «наливайках» с десяти вечера до девяти утра. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, закон уже подписал губернатор Игорь Кобзев. В нем идет речь о точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах.
— Ограничение не затрагивает рестораны и кафе, осуществляющие деятельность на основании соответствующих лицензий, — пояснили в правительстве.
Предполагается, что такая мера поможет уменьшить количество «наливаек», которые маскируются под бары. А также обеспечит тишину и порядок в ночное время. Также на платформе обратной связи проходит опрос по нацпроекту «Цифровая экономика» на тему ограничения розничной продажи алкоголя в Иркутской области. Проголосовать можно по ссылке до 15 декабря текущего года.
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