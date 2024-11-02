Госэкспертиза трамвайной ветки в Краснодаре начнется в 2025 году

В следующем году Госэкспертиза проведет оценку проекта трамвайной линии, которая соединит микрорайон Россинского с другими частями Краснодара. По словам директора ГК «Инсити» Андрея Шадрина, проектные работы находятся на завершающей стадии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК ТВ Юг (18+).
По его мнению, экспертиза продлится весь следующий год и она довольно-таки сложная. Предварительная общая стоимость реализации проекта, а это около девяти километров новой линии, составляет восемь млрд рублей. Это позволит связать микрорайон Образцово с другими районами города.
Строительство предполагается начать в 2026 году. Финансирование будет обеспечено за счет инвестиций застройщиков с поддержкой администрации Краснодара.
Как ранее сообщалось, рабочие приступили к установке остановочных платформ Западной трамвайной линии в Краснодаре. Сейчас строится трамвайная линия в рамках западной концессии, таким образом, через несколько лет, жителям Западного Обхода будет намного проще добираться до отдаленных районов крайцентра, в их числе — Баскет-холл и ул. Московская.
Также сейчас администрации Кубани и крайцентра, а также РЖД совместно работают над проектом кольцевого движения. Предусмотрено разделение на несколько частей, одна из которых — это строительство малого кольца по маршруту Краснодар 1 — разъезд Витаминный — Пашковская — Краснодар 1.