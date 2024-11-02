Госэкспертиза трамвайной ветки в Краснодаре начнется в 2025 году

Как ранее сообщалось, рабочие приступили к установке остановочных платформ Западной трамвайной линии в Краснодаре. Сейчас строится трамвайная линия в рамках западной концессии, таким образом, через несколько лет, жителям Западного Обхода будет намного проще добираться до отдаленных районов крайцентра, в их числе — Баскет-холл и ул. Московская.