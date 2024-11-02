Сильный ветер и местами мокрый снег ожидаются в Беларуси в субботу

Немного теплее будет в Минск и Могилеве — до +4..+6°С. В областных центрах синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, а также небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. В Минске вероятность осадков 60−70%, в Могилеве — более 90%.