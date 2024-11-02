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Сильный ветер и местами мокрый снег ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами — до 21−24 м/с сохранится набольшей части территории Беларуси в субботу, об этом сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +9° 8 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.by

В целом по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах кратковременные дожди, утром и днем с мокрым снегом.

Температура воздуха составит в среднем +2…+8°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

Из-за неблагоприятных погодных условий на субботу был объявлен оранжевый уровень опасности.

Прогноз погоды по регионам.

В Витебске температура поднимется до +2..+4°С. Ожидается облачная с прояснениями погода, с вероятностью более 90% возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Немного теплее будет в Минск и Могилеве — до +4..+6°С. В областных центрах синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, а также небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. В Минске вероятность осадков 60−70%, в Могилеве — более 90%.

В Гомеле, Гродно и Бресте термометры покажут от +6°С до +8°С. В Гомеле будет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, также возможен мокрый снег. Вероятность осадков составляет 60−70%. В Гомеле и Бресте — переменная облачность без существенных осадков.