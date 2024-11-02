В прокуратуре Кировского района Ростова ответят на вопросы жителей

Жители Ростова-на-Дону смогут задать свои вопросы сотрудникам прокуратуры Кировского района донской столицы.
— Вопросы соблюдения законодательства об исполнительном производстве находятся на постоянном контроле прокуратуры Кировского района города Ростова-на-Дону, — заметили сотрудники органа правопорядка.
Так, в субботу, 2 ноября, и в среду, 6 ноября, с 11:00 до 16:00, жители донской столицы смогут сообщить сведения о нарушении законодательства об исполнительном производстве по телефону горячей линии, указанному ниже.