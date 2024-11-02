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В прокуратуре Кировского района Ростова ответят на вопросы жителей

В Ростове «Горячая линия» прокуратуры Кировского района будет работать два дня.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону смогут задать свои вопросы сотрудникам прокуратуры Кировского района донской столицы.

— Вопросы соблюдения законодательства об исполнительном производстве находятся на постоянном контроле прокуратуры Кировского района города Ростова-на-Дону, — заметили сотрудники органа правопорядка.

Так, в субботу, 2 ноября, и в среду, 6 ноября, с 11:00 до 16:00, жители донской столицы смогут сообщить сведения о нарушении законодательства об исполнительном производстве по телефону горячей линии, указанному ниже.