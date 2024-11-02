Осенние ярмарки в Кишиневе: Успеть сделать запасы до холодов — публикуем полезные адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Kentford» (бул. Штефан чел Маре, 202), 2 ноября — ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров отечественного производства «EcoLocal».
Рышкановка
На Московском проспекте, 21 напротив ул. Матея Басараба, 6 и ул. Каля Оргеюлуй, 109/2, до 6 ноября проходит ярмарка отечественной сельхозпродукции.
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор» и на ул. Дачия, 26
Чеканы
На бульваре Мирча чел Бэтрын, 2, 20, 24, 28; ул. Мария Драган, 30, угол с ул. Чокана; ул. Михаила Садовяну, 22; ул. Игоря Виеру, 6/1; ул. Петру Заднипру, 2; ул. Иона Думенюка, 12А, до 30 ноября — ярмарки местной сельскохозяйственной продукции.
Мэрия Кишинева призывает жителей столицы посетить ярмарки, организованные в эти выходные, поддержать местных производителей и насладиться предлагаемой ими настоящей осенней продукцией.