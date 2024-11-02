В воскресенье Хабаровский край окажется в ожидании циклона

Температуры воздуха в крае постепенно снижаются, даже на юге они совсем небольшие. Так, в Вяземском 3 ноября днем +4…+6 градусов, ночью −3…-5, в Бикине во второй половине дня +5…+7, на рассвете все те же −3…-5 и без осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Хабаровске в воскресенье днем +3…+5 градусов, ночью −2…-4, в воскресенье без осадков, а вот 4 ноября в городе ожидается дождь с мокрым снегом, северо-западный ветер. В Советской Гавани днем +4…+6, ночью −2…-4, в Троицком во второй половине дня столбики термометров поднимутся до отметки +3…+5 градусов, ночью опустятся до −1…-3. В Комсомольске-на-Амуре дневной фон температур тоже еще хоть и с небольшим, но плюсом +2…+4 градуса, ночью −5…-7 градусов. В городе Юности в воскресенье еще без осадков, а вот в понедельник ожидается дождь со снегом. На остальной территории края дневные температуры уже слабо отрицательные. В селе имени Полины Осипенко дневной фон температур +1…-1, ночью −10…-12, в Чегдомыне днем от 0 до −2 градусов, на рассвете −11…-13. Зима, однако! В Николаевске-на-Амуре в послеобеденное время −1…-3, ночью −8…-10 градусов. В Чумикане во второй половине дня −2…-4, а вот ночью −9…-13. В Аяне во второй половине дня −3…-5, на рассвете −10…-12.