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Завершено благоустройство Лефортовской набережной

В результате появился комфортный маршрут для студентов и преподавателей Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, а также жителей ближайших домов.

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Лефортовской набережной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках программы комплексного благоустройства территорий провели работы на Лефортовской набережной. Главной задачей было обустроить удобные пешеходные маршруты для студентов и преподавателей МГТУ имени Н. Э. Баумана, жителей близлежащих домов, сделать пространства вдоль воды комфортными для москвичей», — сказал Петр Бирюков.

В результате благоустройства появился комфортный маршрут от главного корпуса университета до факультета энергомашиностроения и новая пешеходная дорожка от Лефортовской площади до набережной.

На месте обветшалых строений перед Лефортовским дворцом организовали дополнительный подход к главному корпусу вуза, обновили гранитное мощение лестниц у здания, на территории установили лавочки, разбили газон и оборудовали систему видеонаблюдения. Вдоль Лефортовской набережной расширили тротуар, установили защитные экраны и фонари с энергоэффективными светильниками, а также реорганизовали зону парковки.

Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. Так, в районе Лефортовской набережной высадят около 30 красных кленов.

архитектура