Завершено благоустройство Лефортовской набережной

На месте обветшалых строений перед Лефортовским дворцом организовали дополнительный подход к главному корпусу вуза, обновили гранитное мощение лестниц у здания, на территории установили лавочки, разбили газон и оборудовали систему видеонаблюдения. Вдоль Лефортовской набережной расширили тротуар, установили защитные экраны и фонари с энергоэффективными светильниками, а также реорганизовали зону парковки.