Знакомые всем лица: кто стал прототипами героев сериала «Дайте шоу»

Сериал «Дайте шоу» сразу после премьеры назвали провокационным. В центре сюжета поп-звезда Кирилл Артемьев, которого обвиняют в изнасиловании девушки. Апогеем разбирательств оказывается участие обоих в скандальном ток-шоу «Правда». На экране — закулисье журналистики и шоу-бизнеса. Создатели утверждают, что персонажи вымышленные, однако влияние реальных образов порой кажется очевидным. О том, кем из существующих личностей могли быть вдохновлены герои проекта, — в материале «Известий».
Добро пожаловать в журналистику.
Кирилл Артемьев — звезда эстрады и один из главных современных секс-символов. Везде его преследуют десятки восторженных фанаток — взять может любую. Но в случае с начинающей певицей Верой, которая его презирает по личным причинам, это происходит силой и в пьяном угаре. Продюсеру артиста — акуле шоу-бизнеса Дине — дело вроде бы удается замять. Но тогда разбирательства выходят не в правовое, а в информационное поле: участники событий оказываются героями скандального ток-шоу «Правда», в котором стажируется бывший парень Веры Паша. Он хочет помочь своей экс добиться справедливости, жесткие и беспринципные шеф-редактор и ведущий — сделать шоу и в очередной раз одержать победу в гонке за рейтингами.
— На проекте «Дайте шоу» вся авторская и даже часть продюсерской группы — с журналистским опытом. Я сам долгое время работал в печатной индустрии, и у меня были такие шеф-редакторы, как Карина Георгиевна, героиня Кристины Бабушкиной. Андрей Золотарев, продюсер сериала, работал на федеральных каналах в подобного рода передачах. У Юли Савенковой, нашего автора, тоже был большой журналистский бэкграунд. У нас также было очень много консультантов — людей, которые делились с нами своим опытом. В этом профессиональном и творческом симбиозе и родился наш проект, — рассказал «Известиям» режиссер Дмитрий Литвиненко.
Люди по ту сторону экрана зачастую думают, что в СМИ работа полна веселья и приятных приключений, что зарплаты у представителей профессии сказочно большие и, конечно, двери перед ними все открыты. Реальность суровее. Заработок скромнее мифов о нем (цифры приводят в первой серии), график ненормированный и свободного времени мало, а очередной герой, к которому отправляется корреспондент, может встретить не с распростертыми объятиями, а с нацеленным на него оружием, как случилось с Пашей. И такие истории не выдумка.
— На съемках новостей бывает всякое. На меня нападали и били лопатой. Но по-настоящему страха я натерпелась, когда убитый горем отец, который считал, что потерял дочь, достал пистолет, чтобы «застрелить» журналиста, который снимал его семейную трагедию. Тогда всё закончилось хорошо, его увела жена, их дочь нашли живой и здоровой. Ну, а я с тех пор ношу с собой газовый баллончик, — вспомнила в беседе с «Известиями» журналист из Екатеринбурга Нина Катаева.
В Паше легко узнать начинающих корреспондентов, только перебравшихся из региона покорять столицу. Профессия еще не сделала парня циничным. Свою работу он романтизирует и ради высокой цели готов пахать в поисках эксклюзива и сенсации даже бесплатно, хоть с деньгами у него, очевидно, не всё хорошо — жилье он делит с чужой ему старушкой.
— Пять лет назад я внезапно сорвалась в Москву без всяких накоплений. Знакомых здесь не было, и в последний момент я сняла комнату в Некрасовке в квартире пенсионерки. Я еще не подозревала, что добираться до работы полтора часа. В вагон, куда почти невозможно было влезть, меня заносила толпа, а я ехала в редакцию и плакала. Но спасала та самая пенсионерка, которая в первое время была моей единственной подружкой в Москве. Она даже как-то раз пригласила меня съездить на автобусе потусить на рынок «Садовод». Я купила там сапоги с мехом на первую зарплату, — рассказала «Известиям» журналист федерального издания Анастасия Горохова.
Прототипы героев сериала «Дайте шоу».
«Все персонажи, кроме камео, являются вымышленными, любые совпадения с реальными людьми случайны», — предупреждает дисклеймер. Однако образы узнаваемы, и порой кажется, что вдохновлены личностями существующими. Например, «Правда» неизбежно ассоциируется с «Пусть говорят», а ее ведущий Леонид Шереметьев в исполнении Игоря Верника — с Андреем Малаховым (по крайней мере, в первых двух доступных на данный момент эпизодах).
— Это отчасти собирательный образ, отчасти придуманный герой, конечно, потому что такого персонажа нет, мы его сочинили вместе с режиссером, с авторами. Но в нем много черт от тех людей, которые населяют эту прекрасную и сложную, непростую планету под названием «Телевидение», — поделился с журналистами во время премьерного показа Игорь Верник.
В прессе историю Веры, которую сыграла Анастасия Красовская, сравнивают с одним из самых громких выпусков «Пусть говорят» — про 17-летнюю Диану Шурыгину, которая обвинила 21-летнего парня в изнасиловании на вечеринке. В свое время сюжет вызвал огромный резонанс, разделив аудиторию на два лагеря: одни встали на защиту девушки, другие — на сторону молодого человека, который в итоге понес наказание. Как будет с Кириллом Артемьевым в «Дайте шоу» — пока интрига. И хоть обстоятельства в сериале другие, история перекликается с биографией Шурыгиной. У нее в сериале камео.
Кирилла Артемьева сыграл Милош Бикович. Его персонаж на пике популярности, выпускает хиты, берет «Золотой граммофон» — всё в сотрудничестве с влиятельным продюсером Диной в исполнении Виктории Толстогановой. Если проводить параллели с российским шоу-бизнесом, то кажется, что сама идея творческого тандема популярного исполнителя и женщины-продюсера списана с Димы Билана и Яны Рудковской.
Журналист Елена Зархина в своей рецензии отметила эпизод из биографии Билана, который похож на одну из сцен в «Дайте шоу». Артемьев, получая «Золотой граммофон», со сцены просит помянуть своего первого продюсера, заметившего его когда-то в караоке. Автор рецензии вспомнила, как в 2008 году на премии MTV Дима Билан благодарил с наградой в руках Юрия Айзеншписа, который скончался незадолго до этого.
Однако образ всё же вымышленный и, даже если и вдохновлен кем-то, скорее собирательный. В одной из сцен герой записывает видео из рехаба — реальных примеров можно вспомнить несколько. Создатели же отмечают, что отражение в персонаже нашло музыкальное творчество больших артистов.
— Именно с музыкальной, творческой точки зрения образ Кирилла Артемьева — это, конечно, синтез из самых больших звезд российской поп-индустрии. Кирилл в «Дайте шоу» просто не мог быть рекордсменом по количеству премий «Золотой граммофон», если бы не пел песни, которые любит страна, а это, как правило, легкая музыка с понятным текстом. Многим начинающим артистам хочется попасть в этот мейнстрим. Хочется быть похожими в музыке, во внешнем виде, в клипах и на обложках на популярных артистов, которые находятся на вершинах чартов или которые уже давно считаются значимыми людьми в индустрии. Как раз таким мне и видится музыкальный образ Кирилла Артемьева — неким синтезом музыкального творчества многих больших отечественных артистов, — сказала «Известиям» музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова.
Результатом этой работы, кроме прочего, стала песня «Добро пожаловать в рай» — официальный саундтрек к сериалу в исполнении Димы Билана (камео) и Кирилла Артемьева. А случайны ли совпадения — повод посмотреть и подумать.