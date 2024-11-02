Знакомые всем лица: кто стал прототипами героев сериала «Дайте шоу»

— Пять лет назад я внезапно сорвалась в Москву без всяких накоплений. Знакомых здесь не было, и в последний момент я сняла комнату в Некрасовке в квартире пенсионерки. Я еще не подозревала, что добираться до работы полтора часа. В вагон, куда почти невозможно было влезть, меня заносила толпа, а я ехала в редакцию и плакала. Но спасала та самая пенсионерка, которая в первое время была моей единственной подружкой в Москве. Она даже как-то раз пригласила меня съездить на автобусе потусить на рынок «Садовод». Я купила там сапоги с мехом на первую зарплату, — рассказала «Известиям» журналист федерального издания Анастасия Горохова.