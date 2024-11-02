«Праздник к нам приходит»: Дед Мороз начнет принимать письма от омичей уже 18 ноября

Омичи с 18 ноября смогут отправить свои письма Деду Морозу. Доставить письма главному новогоднему волшебнику помогут муниципальные библиотеки.
В этом году «Почта Деда Мороза» свою пятнадцатую годовщину. Все городские библиотеки будут принимать письма, открытки, а также тематические поделки от юных омичей.
Отправить письмо Деду Морозу можно будет и по электронной почте — эта вкладка будет доступна на сайте Омских муниципальных библиотек. При такой отправке письма в ответ придет мультимедийная открытка.
«За 15 лет существования проекта “Почта Деда Мороза”, в адрес новогоднего волшебника было отправлено больше 22 тысяч писем разного формата, и на каждое дан ответ. В прошлом году сказочная почта получила 1 497 писем, из которых 1 369 были бумажными», — рассказал мэр Сергей Шелест.
Главной особенностью открытки в этом Новом Году станет тема морозных узоров на окне. Как отметили в департаменте культуры, в конверт этого года будет вложена открытка в виде заледенелого оконца, на которой будут написаны поздравления и добрые пожелания.