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Главные новости 2 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 2 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 ноября 2024 года.

Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами России

Как сообщили в Минобороны, за ночь по восемь дронов сбили над территориями Курской и Брянской областей, три — над Орловской областью, два — над Белгородской, и по одному — над Ростовской, Нижегородской областями и Республикой Крым.

Во Франции раскритиковали Макрона за обращение к молдаванам

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль МакронИсточник: Reuters

Обращение президента Франции к молдаванам перед вторым туром выборов в стране является вмешательством в дела Молдавии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Филиппо. Он отметил, что Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем систематически занимается сама.

Минтруд заявил об увеличении максимального размера больничного

В ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному за один день вырастет более чем в полтора раза, сообщили в Минтруде. На предельную сумму смогут рассчитывать люди с доходами от 200 тысяч рублей и стажем от восьми лет.

Мошенники придумали еще один повод «увести» пароль от «Госуслуг»

Телефон
ТелефонИсточник: Jonas Leupe/CC0

Аферисты используют легенду о том, что якобы с марта в России отменены бессрочные номера, из-за чего нужно подтвердить свое намерение сохранить привычный набор цифр сроком на год или на 10 лет.

В Испании увеличилось число погибших из-за сильных ливней

Последствия наводнения в Испании
Последствия наводнения в ИспанииИсточник: AP 2024

Как сообщил министр внутренних дел страны, число погибших в результате стихии в Испании достигло 207 человек и продолжит расти. Правительство задействовало две тысячи военных для помощи пострадавшим.