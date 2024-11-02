Главные новости 2 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 ноября 2024 года.
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами России
Как сообщили в Минобороны, за ночь по восемь дронов сбили над территориями Курской и Брянской областей, три — над Орловской областью, два — над Белгородской, и по одному — над Ростовской, Нижегородской областями и Республикой Крым.
Во Франции раскритиковали Макрона за обращение к молдаванам
Обращение президента Франции к молдаванам перед вторым туром выборов в стране является вмешательством в дела Молдавии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Филиппо. Он отметил, что Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем систематически занимается сама.
Минтруд заявил об увеличении максимального размера больничного
В ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному за один день вырастет более чем в полтора раза, сообщили в Минтруде. На предельную сумму смогут рассчитывать люди с доходами от 200 тысяч рублей и стажем от восьми лет.
Мошенники придумали еще один повод «увести» пароль от «Госуслуг»
Аферисты используют легенду о том, что якобы с марта в России отменены бессрочные номера, из-за чего нужно подтвердить свое намерение сохранить привычный набор цифр сроком на год или на 10 лет.
В Испании увеличилось число погибших из-за сильных ливней
Как сообщил министр внутренних дел страны, число погибших в результате стихии в Испании достигло 207 человек и продолжит расти. Правительство задействовало две тысячи военных для помощи пострадавшим.