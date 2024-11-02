Во Владивостоке обустраивают новую пешеходную зону на улице Русской

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» начало комплексный ремонт тротуаров на участке от дома № 68/1 до 74б по улице Русской. В рамках работ заменят бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, улучшив состояние пешеходной зоны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
31 октября дорожники демонтировали 560 квадратных метров повреждённого асфальта и 360 метров бордюров. Уже установлено более 80 метров нового бортового камня. После завершения укладки бордюров начнут подготовку щебеночного основания и асфальтирование. Работы планируют завершить к концу следующей недели.
Ремонт тротуара был включен в план после ухудшения его состояния из-за обильных дождей в августе. Также городские службы установили новые бордюры на других участках краевой столицы — на Светланской, Русской и проспекте Острякова.
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Напомним, комплексный ремонт проезжей и пешеходной части около домов № 11−15 на улице Нейбута во Владивостоке, стартовавший 4 октября, завершен. Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») 28 октября завершила финальный этап работ на единственной дороге, ведущей к указанным домам.