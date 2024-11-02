Нейросети изучат реакцию хабаровчан на рекламу

— Дальний Восток в целом и Хабаровский край в частности играют ключевую роль в развороте России на Восток. Вузы адаптируются к изменениям в экономике и стратегии, а иногда даже опережают их. Я уверен, что новое оборудование поможет улучшить научные исследования, предоставит студентам больше возможностей для реализации проектов и тестирования идей. Это повысит эффективность науки и образования, — отметил ректор ДВГУПС доктор экономических наук Владимир Буровцев.