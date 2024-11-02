Нейросети изучат реакцию хабаровчан на рекламу

В расположенном в Хабаровске Дальневосточном государственном университете путей сообщения запущен уникальный программно-аппаратный комплекс «Нейробарометр». Он позволит определить, как человек реагирует на рекламу и другие средства продвижения товаров и услуг. Новейшая разработка появилась в лаборатории маркетинговых исследований транспортного комплекса ДВГУПС благодаря участию вуза в инициированном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным федеральном проекте «Приоритет-2030», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дальний Восток в целом и Хабаровский край в частности играют ключевую роль в развороте России на Восток. Вузы адаптируются к изменениям в экономике и стратегии, а иногда даже опережают их. Я уверен, что новое оборудование поможет улучшить научные исследования, предоставит студентам больше возможностей для реализации проектов и тестирования идей. Это повысит эффективность науки и образования, — отметил ректор ДВГУПС доктор экономических наук Владимир Буровцев.
Нейромаркетинг — это подход, при котором товары и услуги и средства их продвижения создаются с учётом подсознательной реакции людей на них. «Нейробарометр» позволяет исследовать, как люди реагируют на рекламу, дизайн, видеоматериалы и так далее.
— Он включает тепловые карты, графики реакций в заданные посекундные интервалы, уровни вовлеченности, интереса, внимания, эмоциональной реакции (позитивной, нейтральной, негативной) и многие другие параметры, которые позволяют судить об эффективности того или иного элемента продвижения, — рассказали в ДВГУПС.
В ноябре сотрудники лаборатории маркетинговых исследований ДВГУПС пройдут обучение в столице на базе разработчика «Нейробарометра». Отечественная компания «Нейротренд» поможет хабаровчанам в дальнейшем с использованием оборудования и займётся совместными исследованиями.