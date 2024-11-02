«Восемь часов полз к своим»: Боец СВО потерял ногу, но научился жить с протезом и стал помогать другим

Виктор родом из Оренбурга. Его отца и мать лишили родительских прав. Из детского дома четырехлетнего мальчика забрала тетя, которая его и вырастила. В юности он навещал родителей и даже привозил им продукты. Но менять образ жизни супруги не собирались. И, в конце концов, выпивка свела их в могилу.