Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Восемь часов полз к своим»: Боец СВО потерял ногу, но научился жить с протезом и стал помогать другим

Потеряв ногу на СВО, боец пришел в храм Ростова, чтобы помочь другим.

Источник: Комсомольская правда

Глядя на Виктора Стешова невозможно догадаться, что у него нет ноги. Ветеран боевых действий легко взбирается на стремянку и разгружает тяжелые коробки на гуманитарном складе. И только странный скрип при ходьбе выдает металлический протез.

Виктор быстро привык передвигаться на протезе Мария ГИЧЕНКО.

НАСТУПИЛ НА МИНУ.

Виктор родом из Оренбурга. Его отца и мать лишили родительских прав. Из детского дома четырехлетнего мальчика забрала тетя, которая его и вырастила. В юности он навещал родителей и даже привозил им продукты. Но менять образ жизни супруги не собирались. И, в конце концов, выпивка свела их в могилу.

Виктор получил профессию слесаря по ремонту оборудования. Трудился в логистическом центре — управлял электропогрузчиком и чинил, когда тот выходил из строя.

А в октябре 2022 года подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Участвовал в боях на лисичанском направлении (ЛНР).

В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим. Первую помощь ему оказали в полевом госпитале, который располагался под землей. Потом на «УАЗике» отправили в медучреждение Луганска.

Ветеран боевых действий с удовольствием трудится в храме Мария ГИЧЕНКО.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ.

Хирурги сформировали культю для будущего протезирования.

— Недели две после этого меня мучили фантомные боли, но я сумел «договориться» с головой.

После лечения бойца отправили восстанавливаться Анапу. По индивидуальной программе реабилитации ему полагался протез. Виктор выбрал ростовское предприятие и в марте этого года приехал за ним на поезде.

— Протез изготавливали месяца три: примеряли, подгоняли. Сначала был пробный, потом постоянный. Все это время я жил в хостеле, который оплачивала фирма.

Когда искусственная нога была готова, Виктору пришлось оплачивать жилье самому. Спустя два месяца деньги закончились.

ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕКУДА.

Боец собрал вещи и отправился в ближайший храм. Спросил священника, где можно переночевать, и тот дал адрес церковного приюта для попавших в беду людей.

Так у Виктора появилось временное пристанище. Без дела не сидит: помогает разгружать помощь на гуманитарном складе и с удовольствием трудится в храме.

— За «ленточкой» я не раз был на волосок от смерти, но благодаря вере остался жив.

Виктор говорит, что возвращаться ему некуда. В ближайшем будущем он надеется решить вопросы с положенными выплатами и льготами.

— Знаю, что ветераны боевых действий могут получить даже земельный участок. Хорошо бы построить дом и создать собственную семью.

НАША СПРАВКА.

Социальный приют «Донская обитель» находится на подворье храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ростове. Все началось с маленькой сторожки, в которую пустил жить бродяг иерей Евгений Осяк, ставший настоятелем прихода в 2012 году. А в 2019-м здесь построили здание для бездомных.

Однако последние два года сюда обращаются и участники спецоперации, которым негде остановиться после выписки из госпиталя. В приюте они восстанавливают силы, ждут родственников или денежные выплаты.

Последние два года в церковный приют все чаще обращаются участники спецоперации, которым необходимо временное жилье Мария ГИЧЕНКО.

ВАЖНО!

Желающие поддержать церковный приют могут обратиться в редакцию «Комсомольской правды» по номеру: 8−909−409−00−00 (WhatsApp). Мы расскажем, как это сделать.