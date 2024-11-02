«Восемь часов полз к своим»: Боец СВО потерял ногу, но научился жить с протезом и стал помогать другим

Глядя на Виктора Стешова невозможно догадаться, что у него нет ноги. Ветеран боевых действий легко взбирается на стремянку и разгружает тяжелые коробки на гуманитарном складе. И только странный скрип при ходьбе выдает металлический протез.
Виктор быстро привык передвигаться на протезе Мария ГИЧЕНКО.
НАСТУПИЛ НА МИНУ.
Виктор родом из Оренбурга. Его отца и мать лишили родительских прав. Из детского дома четырехлетнего мальчика забрала тетя, которая его и вырастила. В юности он навещал родителей и даже привозил им продукты. Но менять образ жизни супруги не собирались. И, в конце концов, выпивка свела их в могилу.
Виктор получил профессию слесаря по ремонту оборудования. Трудился в логистическом центре — управлял электропогрузчиком и чинил, когда тот выходил из строя.
А в октябре 2022 года подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Участвовал в боях на лисичанском направлении (ЛНР).
В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим. Первую помощь ему оказали в полевом госпитале, который располагался под землей. Потом на «УАЗике» отправили в медучреждение Луганска.
Ветеран боевых действий с удовольствием трудится в храме Мария ГИЧЕНКО.
ФАНТОМНЫЕ БОЛИ.
Хирурги сформировали культю для будущего протезирования.
— Недели две после этого меня мучили фантомные боли, но я сумел «договориться» с головой.
После лечения бойца отправили восстанавливаться Анапу. По индивидуальной программе реабилитации ему полагался протез. Виктор выбрал ростовское предприятие и в марте этого года приехал за ним на поезде.
— Протез изготавливали месяца три: примеряли, подгоняли. Сначала был пробный, потом постоянный. Все это время я жил в хостеле, который оплачивала фирма.
Когда искусственная нога была готова, Виктору пришлось оплачивать жилье самому. Спустя два месяца деньги закончились.
ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕКУДА.
Боец собрал вещи и отправился в ближайший храм. Спросил священника, где можно переночевать, и тот дал адрес церковного приюта для попавших в беду людей.
Так у Виктора появилось временное пристанище. Без дела не сидит: помогает разгружать помощь на гуманитарном складе и с удовольствием трудится в храме.
— За «ленточкой» я не раз был на волосок от смерти, но благодаря вере остался жив.
Виктор говорит, что возвращаться ему некуда. В ближайшем будущем он надеется решить вопросы с положенными выплатами и льготами.
— Знаю, что ветераны боевых действий могут получить даже земельный участок. Хорошо бы построить дом и создать собственную семью.
НАША СПРАВКА.
Социальный приют «Донская обитель» находится на подворье храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ростове. Все началось с маленькой сторожки, в которую пустил жить бродяг иерей Евгений Осяк, ставший настоятелем прихода в 2012 году. А в 2019-м здесь построили здание для бездомных.
Однако последние два года сюда обращаются и участники спецоперации, которым негде остановиться после выписки из госпиталя. В приюте они восстанавливают силы, ждут родственников или денежные выплаты.
Последние два года в церковный приют все чаще обращаются участники спецоперации, которым необходимо временное жилье Мария ГИЧЕНКО.
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Желающие поддержать церковный приют могут обратиться в редакцию «Комсомольской правды» по номеру: 8−909−409−00−00 (WhatsApp). Мы расскажем, как это сделать.