В Самаре более 7,5 тысяч человек примут участие в Параде Памяти 7 ноября

Парад Памяти 7 ноября посвящен легендарному военному параду 1941 года в Куйбышеве. В этом году он пройдет уже в 14 раз. Основная тема 2024 года: «Наша семья — наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта. Акцент в этом году сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием.