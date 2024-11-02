В Самаре более 7,5 тысяч человек примут участие в Параде Памяти 7 ноября

Парад Памяти 7 ноября посвящен легендарному военному параду 1941 года в Куйбышеве. В этом году он пройдет уже в 14 раз. Основная тема 2024 года: «Наша семья — наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта. Акцент в этом году сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием.
Начнется Парад в 12:00 по местному времени. Участие в торжественном марше примут 125 расчетов. Это более 7,5 тысяч человек. Среди них будут подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий.
В этом году впервые музыкально сопровождать прохождение парадных расчетов будет Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.
Посмотреть Парад Памяти на пл. Куйбышева могут все желающие — вход свободный. Запускать зрителей начнут с 11:15.