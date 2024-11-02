Мэр Шелехова обвинил областную ГАИ в создании фейков

Напомним, в ГАИ обвинили чиновников в том, что ими дороги были «приняты и введены в эксплуатацию с грубыми нарушениями ГОСТов».
Городские власти поспешили от обвинения в недосмотре (или в чем-то другом?) откреститься: мэр Алексей Тенигин в своих соцсетях заявил, что новость о том, что в Шелехове ввели в эксплуатацию дороги, которые в этом году отремонтировали с грубым нарушением ГОСТов, является фейком.
«Мы видим, что в сети “Интернет” распространилась фейковая информация о качестве ремонта дорог улицы у “Березки” и Култукского тракта. Официально заявляем, нарушений в приемке дорог после ремонта нет», — написал градоначальник, отметив, что «обустройство ливневой канализации, системы водоотведения и искусственных дорожных неровностей не предусмотрены проектом “Безопасные качественные дороги”».
По его словам, то, что «нарушений требований действующих норм и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции не нашли, зафиксировано в официальных документах комиссионной приемки.
«Убедительно просим авторов фейковой информации, прежде чем исполнить заказ — убедиться в достоверности информации», — завершил спич мэр Шелехова.