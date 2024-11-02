Мэр Шелехова обвинил областную ГАИ в создании фейков

Городские власти поспешили от обвинения в недосмотре (или в чем-то другом?) откреститься: мэр Алексей Тенигин в своих соцсетях заявил, что новость о том, что в Шелехове ввели в эксплуатацию дороги, которые в этом году отремонтировали с грубым нарушением ГОСТов, является фейком.