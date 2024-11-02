В Ростовской области резко сократилась численность ушастых ежей

Один из видов ежей в Ростовской области оказался под угрозой, но другой вид продолжает распространяться. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов.
— Вид ушастых ежей сокращается, его ареал обитания фрагментируется. Теперь они встречаются небольшими «островками». Эти ежи занесены в Красную книгу Ростовской области, — отметил Алексей Тихонов.
При этом с белогрудым ежом, по словам ученого, все по-другому. Эти маленькие хищники сейчас «встречаются повсеместно, даже в городах», и негативных процессов в их популяции нет.
Алексей Тихонов уверен, что количество ежей может сокращаться по двум причинам: из-за охоты на отравленных грызунов и дорог, на которых животные часто гибнут под колесами машин.
Добавим, сейчас ежи также находятся в Красной книге Международного союза охраны природы как «вид, близкий к уязвимому положению». За последнее десятилетие их численность сократилась минимум на 30% в большей части ареала их обитания.