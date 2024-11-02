В Приморье стартовал проект «Морские уроки для детей и взрослых: 8 “В” рекомендует

«Морские уроки для детей и взрослых» — это учебник об обитателях Японского моря, залива Петра Великого, бухты Золотой Рог, залива Посьета. Вы увидите их воочию: благодаря камере нашего подводного оператора Алексея Кондратюка. Мы покажем и расскажем и про таких необычных для нашего моря существ, как агономал хоботный или рыба-фугу, но главные в нашем учебнике те, с которыми вы встречаетесь фактически ежедневно. Крабы, гребешки, трепанги, нерпы, белухи — это наши герои. У нас есть в планах три съемки: трепанги, нерпы и белухи. Туда мы будем брать ребят. Куда? Пока не раскрываю«, —. говорит почетный журналист Приморского края, шеф-редактор программного вещания КГБУ “Общественное телевидение Приморья”, член экологического пресс-клуба “Последняя среда” и координатор проекта по видеоконтенту Владимир Ощенко.