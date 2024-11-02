В Приморье стартовал проект «Морские уроки для детей и взрослых: 8 “В” рекомендует

В Приморье с 1 ноября экологический пресс-клуб «Последняя среда» (12+) вместе с командой журналистов, операторов, биологов и учениками 8 «В» класса СОШ № 52 г. Владивостока начинает работу над созданием «Морских уроков для детей и взрослых: 8 “В” рекомендует» (12+). Этот проект победил в 2024 году в конкурсе грантов (16+) губернатора Приморья для социально ориентированных НКО, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
На решение проблем изучения морской среды и раскрытие тайн морских глубин нацелен проект межрегионального экологического пресс-клуба «Последняя среда» «Морские уроки для детей и взрослых: 8 “В” рекомендует», получивший поддержку Департамента внутренней политики администрации Приморского края. Сроки его реализации — с 1 ноября 2024 по 31 октября 2025 гг. В ходе проекта будут созданы 20 видеороликов «морских уроков» и дополняющая их брошюра с текстами, иллюстрациями и QR-ссылками для перехода на видеоуроки, которая будет напечатана в количестве 2000 экземпляров и отправлена в 500 школ Приморского края. Познавательный, интересный, легко воспринимаемый подростковой аудиторией инновационный просветительский продукт будет представлен в образовательных, просветительских учреждениях, СО НКО и на мероприятиях журналистского сообщества в Приморье.
«Морские уроки для детей и взрослых» — это учебник об обитателях Японского моря, залива Петра Великого, бухты Золотой Рог, залива Посьета. Вы увидите их воочию: благодаря камере нашего подводного оператора Алексея Кондратюка. Мы покажем и расскажем и про таких необычных для нашего моря существ, как агономал хоботный или рыба-фугу, но главные в нашем учебнике те, с которыми вы встречаетесь фактически ежедневно. Крабы, гребешки, трепанги, нерпы, белухи — это наши герои. У нас есть в планах три съемки: трепанги, нерпы и белухи. Туда мы будем брать ребят. Куда? Пока не раскрываю«, —. говорит почетный журналист Приморского края, шеф-редактор программного вещания КГБУ “Общественное телевидение Приморья”, член экологического пресс-клуба “Последняя среда” и координатор проекта по видеоконтенту Владимир Ощенко.
«Ученикам нашего 8 “В” класса выпала возможность оказаться внутри проекта “Морские уроки для детей и взрослых”, быть его непосредственными участниками. Это большой шанс узнать много интересного про свой родной край. Мы живём у моря, однако подводный мир все ещё остается тайной. В учебниках биологии и географии выделяется всего пару абзацев, информации недостаточно. А интерес к познанию родного края только растет. Мы предполагаем, что проект даст возможность детям и взрослым узнать много нового про свой Приморский край», — комментирует учитель географии и классный руководитель 8 «В» класса СОШ № 52 г. Владивостока Татьяна Рожицына.
«Россия традиционно считается страной речной, континентальной, сухопутной. Но всё-таки нельзя забывать, что мы — страна трёх океанов. А уж для дальневосточников, живущих на стыке природных стихий, морские уроки совершенно необходимы. Как воздух, как земля, как вода», — комментирует писатель, член экологического пресс-клуба «Последняя среда», литературный редактор проекта Василий Авченко.
Важно, что проект «Морские уроки для детей и взрослых: 8 “В” рекомендует» поддержали: КГБУ «Общественное телевидение Приморья», имеющее большой опыт в создании программы «Морская»; ООО «Лидер» — учредитель ИА PrimaMedia и других средств массовой информации — сетевых изданий в Дальневосточном федеральном округе, организатор важных медиа-событий: Дальневосточного МедиаСаммита (16+), Фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (16+); газета «Дальневосточные ведомости»; Международный музейно-выставочный комплекс «Достояние», АНО «Благое дело»; администрация СОШ № 52 г. Владивостока; Типография «Полиграф-Сервис-Плюс».