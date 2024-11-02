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Куда сходить воронежцам на выходных

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

3 ноября.

Театр оперы и балета.

18:00 | «Евгений Онегин» | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | Шедевры отечественной и зарубежной оперной классики. Симфоническая музыка по пятницам | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Программа «Лучшие саундтреки мирового кино». Президентский оркестр Республики Беларусь | 6+

Театр юного зрителя.

11:00 | Музыкальная сказка «Золушка» |6+

18:00 | Сказка «Кошкин дом» |6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «Романтики» |12+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Театр «Кот».

15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | «Череп из Коннемары» | 16+

Центр «Галерея Чижова».

10:00 | Выставка «Манга и Аниме» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+

12:00 | Экскурс «Глубоко под водой» | 0+

4 ноября.

Театр оперы и балета.

19:00 | Концертная программа «Образ Родины» | 12+

Воронежская филармония.

15:00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства | 12+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «Женитьба» |12+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Театр «Кот».

14:00 | «Звериные истории» | 12+

Центр «Галерея Чижова».

10:00 | Выставка «Манга и Аниме» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+

14:00 | Экскурсионный маршрут «Планета акул» | 0+