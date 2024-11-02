Куда сходить воронежцам на выходных

3 ноября.
Театр оперы и балета.
18:00 | «Евгений Онегин» | 12+
Воронежская филармония.
18:00 | Шедевры отечественной и зарубежной оперной классики. Симфоническая музыка по пятницам | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Программа «Лучшие саундтреки мирового кино». Президентский оркестр Республики Беларусь | 6+
Театр юного зрителя.
11:00 | Музыкальная сказка «Золушка» |6+
18:00 | Сказка «Кошкин дом» |6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | Комедия «Романтики» |12+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Театр «Кот».
15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | «Череп из Коннемары» | 16+
Центр «Галерея Чижова».
10:00 | Выставка «Манга и Аниме» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+
12:00 | Экскурс «Глубоко под водой» | 0+
4 ноября.
Театр оперы и балета.
19:00 | Концертная программа «Образ Родины» | 12+
Воронежская филармония.
15:00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства | 12+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | Комедия «Женитьба» |12+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Театр «Кот».
14:00 | «Звериные истории» | 12+
Центр «Галерея Чижова».
10:00 | Выставка «Манга и Аниме» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Экспозиция «Архитектурное наследие» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа «Цвет настроения осень» | 0+
14:00 | Экскурсионный маршрут «Планета акул» | 0+