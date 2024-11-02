МЧС предупреждает нижегородцев об усилении ветра до 18 м/с

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает: днем 2 ноября в Нижнем Новгороде и местами в регионе ожидается усиления северо-западного ветра до 19 м/с.
Непогода сохранится до вечера. В связи с этим вероятны повреждение ЛЭП, обрушение слабоукрепленных конструкций, падение деревьев.
В Нижнем Новгороде также будет идти мокрый снег, температура около 0 градусов.
В выходные и дне, и ночью будет 0…-4 градуса, небольшие осадки.
Напомним, в период со 2 по 5 ноября в Нижегородской области установится временный снежный покров.