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МЧС предупреждает нижегородцев об усилении ветра до 18 м/с

В выходные будет подмораживать.

Сейчас в Олбани: +10° 6 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Reuters

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает: днем 2 ноября в Нижнем Новгороде и местами в регионе ожидается усиления северо-западного ветра до 19 м/с.

Непогода сохранится до вечера. В связи с этим вероятны повреждение ЛЭП, обрушение слабоукрепленных конструкций, падение деревьев.

В Нижнем Новгороде также будет идти мокрый снег, температура около 0 градусов.

В выходные и дне, и ночью будет 0…-4 градуса, небольшие осадки.

Напомним, в период со 2 по 5 ноября в Нижегородской области установится временный снежный покров.