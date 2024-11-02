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Полицейские нагрянули с проверкой на овощебазу № 4 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели рейд на овощебазе № 4, расположенной на улице Завокзальной.

Идет проверка документов у мигрантов, рассказали очевидцы.

Операция проходила в рамках плана по повышению безопасности и соблюдению миграционных норм в регионе. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что рейд был плановым. Его итоги станут известны позже.

Также сообщается, что экипажи ДПС усилили проверки транспортных средств на улице Свердлова. Это стало частью стратегии по обеспечению правопорядка и безопасности на улицах города.

Ранее «МК-Урал» писал, что в уральской столице на территории обслуживания отдела полиции № 11 Железнодорожного района прошел профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. В ходе операции в полицию было доставлено 60 иностранных граждан.