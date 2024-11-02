Приставы подкараулили должника по алиментам на вокзале в Пермском крае

Уже в отделении мужчина рассказал, что уезжал в другой регион на заработки. После отработки двух месяцев ему не выплатили зарплату и лишь дали билет на обратный поезд до дома, где его ждали судебные приставы. Протокол о нарушении рассмотрит суд. Мужчине может грозить арест до 15 суток.