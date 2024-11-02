Приставы подкараулили должника по алиментам на вокзале в Пермском крае

Приставы подкараулили задолжавшего по алиментам жителя Пермского края на железнодорожном вокзале, сообщает ГУФССП региона.
История розыска мужчины началась с помещения его сына в учреждение для детей, которые остались без попечения родителей. Несмотря на это, суд обязал прикамца выплачивать четвёртую часть зарплаты на содержание своего 15-летнего ребёнка. Поскольку решение суда он не исполнял, за продолжительный период у отца накопился долг более 1,6 миллиона рублей.
В один момент житель Пермского края начал скрываться от судебных приставов. Как рассказывают сотрудники ГУФССП, мужчина не пытался гасить долг или устроиться на работу. Ведомство приняло решение объявить должника в розыск. После этого стало известно, что прикамец приобрёл билет на поезд и планирует вернуться в Кунгур.
«К моменту прибытия поезда “Новокузнецк-Санкт-Петербург” на вокзале нарушителя уже ждали судебные приставы. Мужчину доставили в подразделение ведомства, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении», — рассказывает ведомство.
Уже в отделении мужчина рассказал, что уезжал в другой регион на заработки. После отработки двух месяцев ему не выплатили зарплату и лишь дали билет на обратный поезд до дома, где его ждали судебные приставы. Протокол о нарушении рассмотрит суд. Мужчине может грозить арест до 15 суток.