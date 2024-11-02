В Хабаровском крае утвердили стоимость техосмотра на 2025 год

Также комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края уста новлен размер платы за оформление дубликата диагностической карты. Цена на него не должна превышать 10% от стоимости ранее пройденного техосмотра. Все утвержденные тарифы будут действовать в течение всего следующего года.