В Хабаровском крае утвердили стоимость техосмотра на 2025 год

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление правительства региона, которое устанавливает на весь 2025 год предельные цены на проведение техосмотра мотоциклов и автомобилей разных категорий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Плата за техосмотр не должна превышать следующие цены:
— мотоцикл — 386 рублей;
— легковой автомобиль и микроавтобус до 8 мест — 1109 рублей;
— микроавтобус более 8 мест до 5 тонн — 2180 рублей;
— микроавтобус и автобус более 8 мест свыше 5 тонн — 2661 рубль;
— грузовой автомобиль до 3,5 тонн — 1201 рубль;
— грузовой автомобиль от 3,5 до 12 тонн — 2329 рублей;
— грузовой автомобиль свыше 12 тонн — 2515 рублей.
Также комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края уста новлен размер платы за оформление дубликата диагностической карты. Цена на него не должна превышать 10% от стоимости ранее пройденного техосмотра. Все утвержденные тарифы будут действовать в течение всего следующего года.