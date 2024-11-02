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В Хабаровском крае утвердили стоимость техосмотра на 2025 год

Также установлена предельная цена за дубликат диагностической карты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление правительства региона, которое устанавливает на весь 2025 год предельные цены на проведение техосмотра мотоциклов и автомобилей разных категорий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Плата за техосмотр не должна превышать следующие цены:

— мотоцикл — 386 рублей;

— легковой автомобиль и микроавтобус до 8 мест — 1109 рублей;

— микроавтобус более 8 мест до 5 тонн — 2180 рублей;

— микроавтобус и автобус более 8 мест свыше 5 тонн — 2661 рубль;

— грузовой автомобиль до 3,5 тонн — 1201 рубль;

— грузовой автомобиль от 3,5 до 12 тонн — 2329 рублей;

— грузовой автомобиль свыше 12 тонн — 2515 рублей.

Также комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края уста новлен размер платы за оформление дубликата диагностической карты. Цена на него не должна превышать 10% от стоимости ранее пройденного техосмотра. Все утвержденные тарифы будут действовать в течение всего следующего года.