Депутаты в Башкирии не планируют жестких ограничений по продаже алкоголя

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев прокомментировал опыт Вологодской области по сокращению розничной продажи спиртного в будни до двух часов. Спикер башкирского парламента заверил, что введение столь жестких ограничений в регионе не планируется.
По словам Толкачева, республика идет по пути «осторожных, точечных ограничений». Он напомнил, что продажа алкоголя в Башкирии запрещена в День знаний, День молодежи, «Последнего звонка», а также при проведении сабантуев. Сокращено время продажи спиртного в новогодние праздники. Также недавно принят закон, запрещающий продажу «наливаек» в ночное время.
«На октябрьском заседании прошел первое чтение очередной законопроект, в котором говорится о минимальном размере уставного капитала организаций в сфере розничной продажи алкоголя, — до конца осенней сессии планируем выйти на принятие закона, — прокомментировал спикер парламента. — Работа идет постоянно. Поэтому антиалкогольные практики других регионов стоит изучить, но в данном случае мы больше ориентируемся на ситуацию внутри нашей республики и мнение жителей».