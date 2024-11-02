Депутаты в Башкирии не планируют жестких ограничений по продаже алкоголя

По словам Толкачева, республика идет по пути «осторожных, точечных ограничений». Он напомнил, что продажа алкоголя в Башкирии запрещена в День знаний, День молодежи, «Последнего звонка», а также при проведении сабантуев. Сокращено время продажи спиртного в новогодние праздники. Также недавно принят закон, запрещающий продажу «наливаек» в ночное время.