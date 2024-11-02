Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем

Документ содержит ключевые аспекты мониторинга заболеваемости и смертности от коклюша, а также контроль за своевременностью и охватом профилактическими прививками детей в декретированных возрастных группах. Особое внимание в нем уделяется также наблюдению за состоянием противококлюшного иммунитета посредством проведения мониторинга в индикаторных группах детей, отметили в Роспотребнадзоре.