Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем

«Специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с ФБУЗ “Федеральный центр гигиены и эпидемиологии”, ФБУН “Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского” и ФБУН “Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии” разработаны методические указания МУ 3.1.2.4066−24, посвященные эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией», — говорится в сообщении.
Методический документ разъясняет порядок организации и алгоритм проведения надзора в отношении коклюшной инфекции, что необходимо для предупреждения распространения и снижения заболеваемости коклюшем, уточнили в ведомстве.
Документ содержит ключевые аспекты мониторинга заболеваемости и смертности от коклюша, а также контроль за своевременностью и охватом профилактическими прививками детей в декретированных возрастных группах. Особое внимание в нем уделяется также наблюдению за состоянием противококлюшного иммунитета посредством проведения мониторинга в индикаторных группах детей, отметили в Роспотребнадзоре.
Благодаря разработанному документу специалисты смогут оценивать эффективность проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий и прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации по заболеваемости коклюшем, пояснили в ведомстве.
Методические указания предназначены для специалистов органов и организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль за коклюшной инфекцией, специалистов научно-исследовательских, образовательных и медицинских организаций в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, добавили в Роспотребнадзоре.