Белорусский врач Зайцев сказал, когда в Беларуси будет подъем заболеваемости ОРИ

Белорусские медики рассказали о подготовке к осенне-зимнему подъему заболеваемости ОРИ и о том, когда он ожидается. В частности, как пишет БелТА, главврач Минской областной детской больницы Дмитрий Зайцев отметил, что в настоящее время имеет место спад заболеваемости, однако, в скором времени можно ожидать ухудшения ситуации.
— Январь-февраль, как бы то ни было, подъем будет, — отметил специалист.
Белорусские медики уже готовятся в эпидподъему, ведется подготовка к возможному перепрофилированию отделений.
— Койки перепрофилируются в зависимости от необходимости. Если взять пик ковида, 37% коечного фонда было перепрофилировано под койки для ковидных пациентов. На сегодня трудно сказать, как будет развиваться ситуация, — отметила начальник управления организации медпомощи Гродненского облисполкома Светлана Лазута.
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