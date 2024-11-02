Белорусский врач Зайцев сказал, когда в Беларуси будет подъем заболеваемости ОРИ

Белорусские медики рассказали о подготовке к осенне-зимнему подъему заболеваемости ОРИ и о том, когда он ожидается. В частности, как пишет БелТА, главврач Минской областной детской больницы Дмитрий Зайцев отметил, что в настоящее время имеет место спад заболеваемости, однако, в скором времени можно ожидать ухудшения ситуации.