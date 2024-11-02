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Белорусский врач Зайцев сказал, когда в Беларуси будет подъем заболеваемости ОРИ

Белорусские медики рассказали о подготовке к осенне-зимнему подъему заболеваемости ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские медики рассказали о подготовке к осенне-зимнему подъему заболеваемости ОРИ и о том, когда он ожидается. В частности, как пишет БелТА, главврач Минской областной детской больницы Дмитрий Зайцев отметил, что в настоящее время имеет место спад заболеваемости, однако, в скором времени можно ожидать ухудшения ситуации.

— Январь-февраль, как бы то ни было, подъем будет, — отметил специалист.

Белорусские медики уже готовятся в эпидподъему, ведется подготовка к возможному перепрофилированию отделений.

— Койки перепрофилируются в зависимости от необходимости. Если взять пик ковида, 37% коечного фонда было перепрофилировано под койки для ковидных пациентов. На сегодня трудно сказать, как будет развиваться ситуация, — отметила начальник управления организации медпомощи Гродненского облисполкома Светлана Лазута.

Ранее мы писали о том, что подготовила небесная канцелярия для белорусов: рассказываем о погоде в Беларуси в субботу, 2 ноября, и воскресенье, 3 ноября 2024 года (вот тут про это).