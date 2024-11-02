Больше половины омичей считают «чёрную пятницу» обманом

Согласно опросу, 71% жителей Омска считают «чёрную пятницу» скорее маркетинговым ходом, чем честной распродажей. Большинство респондентов полагают, что продавцы поднимают цены заранее, а потом объявляют скидки, возвращая их на уровень, близкий к изначальной стоимости. Лишь 11% уверены, что снижение цен в этот период оправдано и связано с падением спроса и окончанием сезона.
Скептически настроены мужчины: 75% из них уверены в маркетинговых уловках продавцов, тогда как среди женщин таких 69%. В возрастной группе 35−45 лет больше тех, кто считает распродажу обманом, чем среди других возрастных категорий.
Большинство опрошенных (69%) не планируют делать покупки в период «чёрной пятницы», а среди тех, кто все же готов потратиться, средний бюджет составляет около 20 500 рублей. Среди популярных категорий товаров, которые собираются покупать омичи, лидируют одежда (24%), бытовая техника и электроника (20%), а также обувь (12%).