Больше половины омичей считают «чёрную пятницу» обманом

Согласно опросу, 71% жителей Омска считают «чёрную пятницу» скорее маркетинговым ходом, чем честной распродажей. Большинство респондентов полагают, что продавцы поднимают цены заранее, а потом объявляют скидки, возвращая их на уровень, близкий к изначальной стоимости. Лишь 11% уверены, что снижение цен в этот период оправдано и связано с падением спроса и окончанием сезона.