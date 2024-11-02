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Самарцы в декабре получат новые квитанции за вывоз мусора

Смена регоператора не отразится на тарифе.

Источник: AP 2024

В Самарской области с 1 ноября приступает к работе новый регоператор по обращению с ТКО — АО «Экология». Соглашение с ООО «Экостройресурс» власти официально расторгли.

Как сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов, АО «Экология» сформирует и разошлет квитанции жителям региона в начале декабря на основе данных об абонентах, полученной посредством межведомственного взаимодействия.

По его словам, смена регоператора не отразится на тарифе: плата для физлиц и юрлиц не повысится. Он напомнил, что в настоящее время он составляет 622 рубля за метр кубический в год.

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