Самарцы в декабре получат новые квитанции за вывоз мусора

В Самарской области с 1 ноября приступает к работе новый регоператор по обращению с ТКО — АО «Экология». Соглашение с ООО «Экостройресурс» власти официально расторгли.
Как сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов, АО «Экология» сформирует и разошлет квитанции жителям региона в начале декабря на основе данных об абонентах, полученной посредством межведомственного взаимодействия.
По его словам, смена регоператора не отразится на тарифе: плата для физлиц и юрлиц не повысится. Он напомнил, что в настоящее время он составляет 622 рубля за метр кубический в год.