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Skrillex, Four Tet, Champion и Naisha представили сингл Talk To Me

Звезды электроники Skrillex и Four Tet объединились с гэридж-артистом Champion и рэпершей Naisha для создания трека Talk To Me. До этого музыканты исполняли композицию на своих диджей-сетах.

Источник: Звук

Звезды электроники Skrillex и Four Tet объединились с гэридж-артистом Champion и рэпершей Naisha для создания трека Talk To Me. До этого музыканты исполняли композицию на своих диджей-сетах.

В быстрой мелодичной композиции Naisha читает на языке хинди и английском и пропевает чувственную мелодию. Skrillex отвечает за синтезаторы, Four Tet — за перкуссию высокого регистра, а Champion — за низкие частоты.

Ранее Skrillex и Four Tet приняли участие в записи четвертого студийника британского электронщика Fred again..