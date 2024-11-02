Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чёрное небо» накроет Красноярск вечером 2 ноября

Также режим НМУ введут в Минусинске с 3 ноября.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске и Минусинске вводят режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

На территории краевой столицы режим НМУ будет действовать со 2 ноября 19:00 до 4 ноября 19:00, а в Минусинске «черное небо» будет с 3 ноября 19:00 до полуночи 4 ноября.

«Режим НМУ вводится заранее, чтобы предприятия успели начать мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду», — отметили в министерстве экологии Красноярского края.

На время действия режима НМУ Роспотребнадзор усилит мониторинг воздуха в этих городах.

экология