«Чёрное небо» накроет Красноярск вечером 2 ноября

В Красноярске и Минусинске вводят режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.
На территории краевой столицы режим НМУ будет действовать со 2 ноября 19:00 до 4 ноября 19:00, а в Минусинске «черное небо» будет с 3 ноября 19:00 до полуночи 4 ноября.
«Режим НМУ вводится заранее, чтобы предприятия успели начать мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду», — отметили в министерстве экологии Красноярского края.
На время действия режима НМУ Роспотребнадзор усилит мониторинг воздуха в этих городах.