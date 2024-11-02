В Евпатории будут работать два новых детских сада на 580 мест

Детский сад № 14 «Светлячок», расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. В детском саду наряду с пятью общеразвивающими группами планируется набор двух групп для детей с особыми потребностями. На сегодня в детский сад направлены 70 детей. В Евпатории обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования. На сегодняшний день в городе функционируют 21 детский сад и 5 дошкольных подразделений при школах. За 10 лет построено 5 детских садов, приобретено и установлены 2 модульных детских сада, 3 учреждения реконструированы. В настоящее время ведется реконструкция детского сада «Росинка» на 260 мест.