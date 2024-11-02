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Нижегородская прокуратура начала проверку инцидента со школьной группой

Нижегородская транспортная прокуратура после появления информации в СМИ начала проверку возможного нарушения прав пассажиров поезда в Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Ранее NN.ru сообщил, что часть группы детей не успела выйти из поезда Москва — Арзамас — Нижний Новгород на станции Сережа в городском округе Арзамас, так как состав остановился слишком далеко от платформы, и школьникам пришлось прыгать из вагона.

По предварительным данным ведомства, 31 октября из-за ненадлежащей организации высадки пассажиров несколько человек проехали до конечной остановки в Нижнем Новгороде. Федеральная пассажирская компания затем организовала пассажирам перевозку до места жительства. Прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента.

Прокуратура