Нижегородская прокуратура начала проверку инцидента со школьной группой

Ранее NN.ru сообщил, что часть группы детей не успела выйти из поезда Москва — Арзамас — Нижний Новгород на станции Сережа в городском округе Арзамас, так как состав остановился слишком далеко от платформы, и школьникам пришлось прыгать из вагона.