Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка из Башкирии получила титул «Мисс Азия — Сибирь 2024»

Айзиля Буранова учится на четвертом курсе БГПУ им. М. Акмуллы.

Источник: Комсомольская правда

Студентка педагогического университета Башкирии Айзиля Буранова стала победительницей конкурса красоты в Красноярске и забрала титул «Мисс Азия — Сибирь 2024». Девушка представила башкирскую культуру во всей красе и очаровала жюри и зрителей.

По словам Айзили, он любит петь и танцевать, рисует и занимается рукоделием, в свободное время посвящает себя хоккею. За плечами башкирской красавицы титулы вице-мисс БГПУ, и первая вице-мисс «Краса РБ».

— Участие в подобных конкурсах дает возможность испытать свои силы и продемонстрировать таланты, — говорит девушка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.