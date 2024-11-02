Студентка из Башкирии получила титул «Мисс Азия — Сибирь 2024»

Студентка педагогического университета Башкирии Айзиля Буранова стала победительницей конкурса красоты в Красноярске и забрала титул «Мисс Азия — Сибирь 2024». Девушка представила башкирскую культуру во всей красе и очаровала жюри и зрителей.
По словам Айзили, он любит петь и танцевать, рисует и занимается рукоделием, в свободное время посвящает себя хоккею. За плечами башкирской красавицы титулы вице-мисс БГПУ, и первая вице-мисс «Краса РБ».
— Участие в подобных конкурсах дает возможность испытать свои силы и продемонстрировать таланты, — говорит девушка.
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