Сильный ветер и местами мокрый снег ожидается в Беларуси 3 ноября

В этот день в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с.
Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, по северо-востоку местами прогнозируются мокрый снег, дождь. Днем во многих районах осадки в виде дождя, а по северо-востоку с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов. Максимальная днем составит от 2 до 8 градусов тепла.