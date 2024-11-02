Сильный ветер и местами мокрый снег ожидается в Беларуси 3 ноября

Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, по северо-востоку местами прогнозируются мокрый снег, дождь. Днем во многих районах осадки в виде дождя, а по северо-востоку с мокрым снегом.