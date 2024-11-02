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Сильный ветер и местами мокрый снег ожидается в Беларуси 3 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и местами мокрый снег ожидается в Беларуси 3 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +10°
Источник: БЕЛТА

В этот день в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с.

Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, по северо-востоку местами прогнозируются мокрый снег, дождь. Днем во многих районах осадки в виде дождя, а по северо-востоку с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов. Максимальная днем составит от 2 до 8 градусов тепла.