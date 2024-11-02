«Мода — это то, от чего я действительно без ума». Белоруска Арина Соболенко блеснула в шикарном платье на элитном турнире в Эр-Рияде

— Я хочу закончить год первой ракеткой мира. Чтобы осознавать, что я первая не потому, что кто-то потерял сто очков, а что я заслужила это, — нацеливается Арина на победу в Эр-Рияде. — Я знаю, что в течение года я много выигрывала. Это не то, чтобы я ничего не делала. Я была довольно хороша. Но все равно, для меня важно закончить год первой ракеткой мира.