«Мода — это то, от чего я действительно без ума». Белоруска Арина Соболенко блеснула в шикарном платье на элитном турнире в Эр-Рияде

2 ноября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, начинается итоговый турнир WTA для топ-8 теннисисток мира, а накануне первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и ее соперницы блеснули нарядами в историческом районе Дирия.
Соболенко — королева тенниса. Фото: кадр видео WTA.
Для лучших теннисисток мира подготовили платья от модных дизайнеров, причем все в пол. Место и время диктовали именно такой выбор.
Арина Соболенко выглядела шикарно. Она часто предстает в разных платьях, и смотрится в них органично и стильно. Арина знает толк в моде.
Арина выглядела щикарно. Фото: WTA.
После победы на US Open в сентябре она была приглашена на Неделю моды в Нью-Йорке, где познакомилась с музыкантами и моделями, в частности с Пэрис Джексон и Алессандрой Амбросио.
— Мода — это то, от чего я действительно без ума, — сказала Соболенко tennis.com. — Я очень надеюсь, что однажды у меня будет своя собственная линия. Не знаю, может быть, я слишком много об этом думаю.
Арина говорит, что хочет всерьез заняться модельным бизнесом, что это ее мечта:
— Я создаю в голове множество платьев и пишу Кейше, моему агенту в Nike, типа: «Девочка, у меня появилась еще одна идея!» Я вижу много нового в моде, слежу за ней и мне это нравится. Каким-то образом это вдохновляет меня придумывать идеи для моих собственных платьев. В идеале я бы хотела, чтобы дизайнер помог мне сделать что-то крутое.
В Эр-Рияде Соболенко также предстала в безрукаве Nike с застежкой в виде тигра.
Застежка в виде тигра сразу бросается в глаза. Фото: кадр видео WTA.
Соболенко начинает турнир в Эр-Рияде в статусе первой ракетки мира и имеет отличные шансы, чтобы остаться на вершине. Здесь подробный расклад.
На пресс-конференции в Эр-Рияде, кстати, речь снова зашла о том, что изменения в рейтинге WTA, когда Соболенко во время перерыва в турнирах вдруг неожиданно опередила Свентек, удивили и ее саму:
— Да, я на самом деле не знала, что это произойдет, — призналась Арина. — Я думала: «Как? Что случилось? Где она потеряла эти сто очков? Это сложно. Я не ожидала этого. В тот день я проснулась и мой парень сказал мне: “О, поздравляю, ты стала № 1 в мире”. Я такая: “Что? Я ничего не знала в тот момент. Ладно, я приму это”.
Арина блистала на фотосессии. Фото: кадр видео WTA.
Так что даже сами теннисистки до конца не понимают, как WTA формирует рейтинг.
— Я хочу закончить год первой ракеткой мира. Чтобы осознавать, что я первая не потому, что кто-то потерял сто очков, а что я заслужила это, — нацеливается Арина на победу в Эр-Рияде. — Я знаю, что в течение года я много выигрывала. Это не то, чтобы я ничего не делала. Я была довольно хороша. Но все равно, для меня важно закончить год первой ракеткой мира.
И закончит, если выступит в Эр-Рияде в свою силу, без провалов.
Стартовый матч Арина сыграет в субботу 2 ноября (начало — около 18.00 по белорусскому времени) против китаянки Чжэн Циньвэнь. А 4 и 5 ноября ее ждут матчи против Елены Рыбакиной и Жасмин Паолини.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко сыграет турнир для элиты в Саудовской Аравии, где может заработать $5 млн.
Еще рассказали, что Арина Соболенко показала откровенные снимки с бойфрендом, назвав его королем.
Кроме того, Соболенко шокировала Свентек, показав ей что-то в своем телефоне.