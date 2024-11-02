Белорусские милиционеры назвали пять признаков, что мошенники взломали телефон

Сразу пять основных признаков того, что мошенники взломали или пытаются взломать телефон, назвали в милиции.
Первый момент — батарея телефона стала быстро разряжаться, при этом телефон вы используете в обычном режиме.
Второй признак — телефон стал сильно нагреваться, хотя решает простые задачи. «Вирусы сильно нагружают процессор и другие органы телефона», — констатируют правоохранители.
Третий аспект: в телефоне стали появляться необычные всплывающие окна, в том числе и реклама, особенно в тех приложениях, где такого ранее не было.
Четвертый признак взлома — в телефоне появились новые приложения. И, наконец, пятый симптом — на телефон стали приходить неожиданные запросы кодов двухфакторной аутентификации. Это верный признак того, что кто-то пытается получить доступ к той или иной учетной записи, что в дальнейшем может позволить мошенникам войти в аккаунт банковского приложения, мессенджеры, соцсети.
Дали в милиции и некоторые конкретные рекомендации о том, как защитить телефон.
Во-первых, нужно активизировать двухфакторную аутентификацию. Во-вторых, важно регулярно обновлять приложения, поскольку в обновлениях часто исправлены ошибки, которые защищают от рисков. В-третьих, имеет смысл всегда использовать сложные пароли для входа в телефон и приложения. В-четвертых, целесообразно чистить историю поиска в браузерах. «Запросы в сети могут многое рассказать о нашей жизни. Удаляйте все: кэш и файлы cookie тоже», — порекомендовали специалисты.
Ранее мы писали о том, что белорусов предупредили о резком похолодании, гололедице и снеге в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября (тут про это).