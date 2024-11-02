Белорусские милиционеры назвали пять признаков, что мошенники взломали телефон

Четвертый признак взлома — в телефоне появились новые приложения. И, наконец, пятый симптом — на телефон стали приходить неожиданные запросы кодов двухфакторной аутентификации. Это верный признак того, что кто-то пытается получить доступ к той или иной учетной записи, что в дальнейшем может позволить мошенникам войти в аккаунт банковского приложения, мессенджеры, соцсети.