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Дорожная техника начала борьбу со снегопадом в Иркутской области

Машины начали посыпать и чистить трассы ночью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области дорожники с ночи чистят и посыпают дороги противогололедными материалами. Как сообщили в пресс-службе ДСИО, уборка идет на автодорогах Иркутск-Листвянка, Иркутск-Оса-Усть-Уда, Мельничная Падь, Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи.

— В 03:40 на автодорогу Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово вышло три комбинированные дорожные машины филиала «Усть-Ордынский». Автогрейдеры также работают в Черемховском районе, — поделились дорожники.

Также в работе задействованы тракторы и погрузчики. На севере региона трассе Братск-Усть-Илимск посыпают с раннего утра. Кроме того, везде, где выпал снег чистят остановки и ограждения. Все работают в режиме повышенной готовности.