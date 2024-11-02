Спасибо за детство, легенды: старые троллейбусы уходят с улиц Челябинска

Изношенные троллейбусы покидают маршруты Челябинска. Многие машины находились на грани аварийности, их эксплуатация становилась сложной и затратной. Теперь же их заменяют новые троллейбусы в рамках соглашения с компанией «Синара». Об этом рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3FM).