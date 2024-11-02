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Спасибо за детство, легенды: старые троллейбусы уходят с улиц Челябинска

В Челябинске не осталось троллейбусных маршрутов со старым транспортом.

Источник: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Изношенные троллейбусы покидают маршруты Челябинска. Многие машины находились на грани аварийности, их эксплуатация становилась сложной и затратной. Теперь же их заменяют новые троллейбусы в рамках соглашения с компанией «Синара». Об этом рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3FM).

— Большая часть троллейбусов уже отработала. Поэтому остается два варианта: либо продажа на металлолом, либо сохранение отдельных моделей для музея, — рассказала Елена Уланова, заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

На сегодня уже продано 157 троллейбусов, ещё около 60 машин уйдут позже. Среди моделей для музея останется уникальный троллейбус-гармошка — единственный в России, недавно полностью восстановленный.