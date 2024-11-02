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Ветеран из Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Сергея Балитова не стало 11 августа 2024.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бойца из Эхирит-Булагатского района проводили в последний путь. Как сообщили в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев, гвардии рядового не стало в августе.

— Гвардии рядовой Балитов Сергей, ветеран боевых действий, позывной «Монгол» погиб 11 августа 2024 года при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, — написал Геннадий Осодоев.

Он героически отдал жизнь за защиту Родины на курском направлении. С ветераном и защитником Отечества простились 2 ноября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ученика четвертого класса школы в Бирюсинске наградили в Совфеде за мужество. Он сообщил о совершенном преступлении и показал видео с подозреваемым.