Ветеран из Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Бойца из Эхирит-Булагатского района проводили в последний путь. Как сообщили в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев, гвардии рядового не стало в августе.
— Гвардии рядовой Балитов Сергей, ветеран боевых действий, позывной «Монгол» погиб 11 августа 2024 года при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, — написал Геннадий Осодоев.
Он героически отдал жизнь за защиту Родины на курском направлении. С ветераном и защитником Отечества простились 2 ноября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ученика четвертого класса школы в Бирюсинске наградили в Совфеде за мужество. Он сообщил о совершенном преступлении и показал видео с подозреваемым.