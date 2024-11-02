Минниханов: Дорожная техника зимой должна быть готова к работе в две-три смены

«Мы за восемь лет 700 единиц дорожно-коммунальной техники приобрели. Техническая готовность — одно, укомплектовать персоналом [нужно], чтобы эта техника работала. Работала, если надо, и в две смены, и в три», — подчеркнул руководитель республики.
Также он обратился к Миндортрансу Татарстана и администрациям районов с призывом обеспечить оперативный переход эксплуатирующих организаций на режим осенне-зимнего содержания дорог.
«Тормозной путь в два-три раза увеличивается. То есть перейти в режим, если человек не профессионал и не готов, сразу невозможно. Поэтому обращаю внимание».
Он напомнил, что в ближайшие дни в республике возможны дождь и снег, на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим важно усилить меры безопасности дорожного движения, уделить больше внимания содержанию дорог и пешеходных зон в нормативном состоянии.