Минниханов: Дорожная техника зимой должна быть готова к работе в две-три смены

«Мы за восемь лет 700 единиц дорожно-коммунальной техники приобрели. Техническая готовность — одно, укомплектовать персоналом [нужно], чтобы эта техника работала. Работала, если надо, и в две смены, и в три», — подчеркнул руководитель республики.